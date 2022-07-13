Колумбийский нападающий перебрался из Металлиста в Аль-Халидж, сообщает официальный твиттер аравийского клуба.

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Риаскос выступит за новую команду на правах аренды. Действующее соглашение Брайана с Металлистом рассчитано до лета 2023 года.

Отметим, что Риаскос присоединился к харьковчанам прошлым летом, успел сыграть в 12 матчах и забить 4 гола.

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