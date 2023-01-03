Форвард харьковчан Брайан Риаскос снова будет выступать на Пиренеях, где играл в течение 2017-2021 годов.

28-летний колумбиец будет одевать футболку Маритиму на правах аренды, сообщает O Jogo . Соглашение подтвердил президент португальцев Руй Фонтес.

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Договор рассчитан до конца текущего сезона. Перед Брайаном будет стоять непростая задача – помочь команде выбраться из дна турнирной таблицы (предпоследняя ступенька, 7 очков).

Риаскос уже в третий раз с марта 2022 года отправляется в аренду. После начала полномасштабного вторжения форвард перешел в швейцарский Грассхоппер (8 матчей, 1 гол), а летом – в арабский Аль-Халидж (6 поединков без результативных действий).