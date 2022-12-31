Металлист определился со спарринг-партнерами на зимних сборах
10:00 - Читати українською
Харьковский Металлист выбрал команды, с которыми проведет товарищеские матчи во время зимней паузы.
Металлист направится в турецкий Белек 15 января, где проведет три спарринга, сообщает meta-ratings. Соперниками станут представители высших дивизионов чемпионатов Чехии и Польши.
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24 января запланирован товарищеский матч с чешским Слованом, 26 января – с польским Радомяком, а 27-го – с польской Вартой.
Добавим, что Металлист с 53 очками является лидером Первой лиги, отрываясь от второго Кривбасса на 11 пунктов.
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