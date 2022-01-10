Металлист в рамках подготовки ко второй части сезона проведет три сбора, сообщает официальный сайт харьковчан.

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На первый подопечные Александра Кучера отправятся 15 января. Команда разместится в 5-звездочном отеле в Анталии и до 27 января будет работать в режиме двукратных тренировок. В рамках сбора запланировано четыре контрольных матча: с софийской Славией (22 января), либерецким Слованом (24 января), польскими Радомяком (26 января) и Вартой (27 января). 28 января Металлист вернется в Харьков, где получит два выходных.

Второй сбор в Турции пройдет с 31 января по 11 февраля – команда примет участие в "Зимнем кубке" от каналов "Футбол 1/2/3".

На третий турецкий сбор "желто-синие" вылетят 14 февраля, а вернутся в Харьков через десять дней.

Напомним, первый официальный матч в 2022 году Металлист проведет 1 марта против Зари в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

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