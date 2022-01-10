Металлист начнет игровую программу второго зимнего сбора поединком против Динамо Тбилиси, сообщает meta-ratings.

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Отмечается, что матч состоится 2 февраля в турецком Белеке. Примечательно, что 26 января с грузинским клубом сыграет Львов. По итогам сезона Динамо Тбилиси заняло второе место в чемпионате Грузии.

Добавим, что Металлист с 53 очками является лидером Первой лиги, оторвавшись от второго Кривбасса на 11 пунктов.

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