Металлист определился с еще одним соперником на сборах
14:51 - Читати українською
Харьковский Металлист уже начал планировать вторые зимние сборы.
Металлист начнет игровую программу второго зимнего сбора поединком против Динамо Тбилиси, сообщает meta-ratings.
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Отмечается, что матч состоится 2 февраля в турецком Белеке. Примечательно, что 26 января с грузинским клубом сыграет Львов. По итогам сезона Динамо Тбилиси заняло второе место в чемпионате Грузии.
Добавим, что Металлист с 53 очками является лидером Первой лиги, оторвавшись от второго Кривбасса на 11 пунктов.
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