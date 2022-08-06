Металлист официально нашел Кобину должность в клубе
Экс-игрок харьковского Металлиста Василий Кобин будет теперь работать в руководстве клуба.
Металлист на своем официальном сайте сообщил, что новым спортивным директором клуба стал Василий Кобин.
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Интересно, что специалиста сватали на должность главного тренера из-за проблем с лицензией у Александра Призетко. Харьковчане также объявили о назначении новых генерального и исполнительного директоров клуба.
Напомним, по итогам сезона 2021/22 Металлист получил место в УПЛ, но потерял главного тренера Александра Кучера и ряд футболистов, перешедших в СК Днепр-1 и другие клубы.
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