Состоялись три матча 17-го тура Первой лиги. Результаты и обзор игр – в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига, 17 тур

Эпицентр – Агробизнес – 2:0

Голы: Сидоренко, 42 (аг), Кристин, 83

Металлист – Минай – 3:0

Голы: Цвиренко, 20, Чидомере, 38, Абрамов, 86

Нива Т – Подолье – 2:1

Голы Резник, 30, 59 – Шаврин, 87

Нереализованные пенальти: Резник, 59 – Шаврин, 87

"Можно гордиться": россияне угрожают экс-игрокам Металлиста 1925 за помощь ВСУ – пропагандисты опозорились

Эпицентр сумел переиграть Агробизнес на своем поле. Первый гол хозяева забили после подачи углового, правда, его записали на игрока соперника. А вот второй мяч Агробизнес пропустил после позиционной атаки. Атакующие игроки Эпицентра очень легко прошли оборону гостей, а голкипер не сумел справиться с ударом.

Металлист уверенно переиграл Минай. На 25 минуте перед воротами оказался Цвиренко. Не с первой попытки ему удалось забить. Сначала мяч попал в игрока Миная, а затем от перекладины отлетел в сетку. Гости очень нервно оборонялись в своей штрафной площадке, находясь там почти всей командой. Второй гол залетел на 38 минуте. Чедовере откликнулся на передачу, пробил головой и мяч красивой траекторией залетел в ворота. Точку поставил в матче Абрамов.

Нива Т сумела одолеть аутсайдера турнирной таблицы. Резник открыл счет шикарным ударом со штрафного, попав в самую 9-ку. Второй гол Подолье пропустило с пенальти, который реализовал Ризнык, но не с первой попытки. Сначала Непогодов парировал удар, Дмитрий лишь вторым касанием сумел забить. Гости ответили голом с пенальти Шаврина, который тоже лишь после добивания забил.

Таким образом уже известны все участники Чемпионской группы. Это Агробизнес, Эпицентр, Буковина, Металлист, Кудривка, ЮКСА, СК Полтава и Металлист 1925.

В группе выбывания будут выступать Нива Т, Минай, Прикарпатье, Подолье, Виктория, ФСК Мариуполь, Металлург, Диназ и Кремень.