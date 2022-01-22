Металлист на своем сайте опубликовал расписание матчей на первом сборе Турции.

Металлист объявил о подписании полузащитника Флуминенсе

Сегодня, 22 января, харьковчане в Сиде сыграют с софийской Славией (5 место в чемпионате Болгарии). В понедельник, 24 января, в Анталии соперником "желто-синих" станет Слован Либерец (9 место в чешском первенстве). В среду, 26 января, команда отправится в Белек на матч с Радомяком (4 место в чемпионате Польши). И, наконец, в четверг, 27 января, у Металлиста игра в Анталии с Вартой (15 место среди польской элиты).

Трансляция матчей состоится в прямом эфире – на клубном канале в YouTube.

Напомним, с 3 по 12 февраля Металлист примет участие в турнире Winter Cup 2022.

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