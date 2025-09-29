В понедельник, 29 сентября, состоялось несколько матчей Первой лиги. Результаты и обзоры игр смотрите на "Футбол 24".

Первая лига, 8-й тур

Металлист – Левый Берег – 0:1

Гол: Диего, 90

Металлург – Ингулец – матч продолжается

Левый Берег официально уволил тренера после вылета из Кубка Украины

Металлист проиграл Левому Берегу в непростом матче, где обе команды действовали осторожно. В течение основного времени открытого счета не было, но на 90-й минуте арбитр назначил штрафной удар в непосредственной близости от ворот харьковчан, и бразилец Диегу точным прямым ударом открыл счет. Несмотря на 5 минут добавленного времени, Металлист так и не смог ничего изменить.

Левый Берег одержал победу и поднялся на 7-е место Первой лиги с 12 очками, тогда как Металлист остался на 15-м месте с 5 очками.

