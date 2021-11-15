"Пейшото в Шахтер не перейдет. Это игрок Металлиста, а в Шахтере сейчас достаточно нападающих. Шахтер может и хотел бы Пейшото, но Металлист не собирается отпускать этого футболиста.

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У харьковчан достаточно амбициозные цели, серьезный подход и квалифицированный состав. Я уверен, что Металлист с этим составом уже в следующем сезоне поставит цель выхода в еврокубки. Тогда какой смысл продавать своего лучшего форварда? Никакого нет", – заявил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, Пейшото присоединился к Металлисту летом из бразильского РБ Брагантино за 150 тысяч евро. 25-летний форвард возглавляет гонку бомбардиров Первой лиги – 12 голов в 14 матчах.

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