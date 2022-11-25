Черноморец и Металлист встретились в Одессе в поединке 15-го тура УПЛ (0:0). Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

К поединку с харьковчанами команда Романа Григорчука подходила с двухматчевой победной серией. "Моряки" занимали предпоследнее место, имея, как и Львов, 9 очков. Металлист находился на 10-й позиции (15 очков), но не побеждал уже давно. В последний раз "желто-синие" брали три очка еще 15 октября в поединке с Ворсклой.

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Старт игры был за харьковчанами. Уже на 15-й секунде Картушов пробил по воротам Непогодова, но чуть не попал. Пидлепенец протянул мяч и пробил – сейв Непогодова. Одесситы напомнили о себе только в середине тайма, но рывок Брагару, который вернулся из молодежной сборной Украины, завершился падением после контакта с Демченко. Без пенальти. Удар Юсова из-за пределов штрафной без проблем нейтрализовал Костык.

А вот на 30-й минуте Черноморец мог забивать. Костык потянул выстрел Юсова, атака хозяев продолжилась, и голкипер Металлиста справился с еще одним ударом головой. Потешил Наумец, который бил по воротам Металлиста, а попал в своего же партнера (Максима Брагару).

Еще до перерыва Металлист потерял Максима Прядуна, получившего повреждение задней поверхности бедра. Вместо него вышел Рязанцев. Последний момент в первом тайме был за Черноморцем – Сергей Кравченко с ходу не попал в угол ворот. Логичные 0:0 до перерыва – Металлист начал лучше, но вторая половина тайма была уже за хозяевами. Впрочем, явных голевых моментов не было ни у кого.

На второй тайм Роман Григорчук бросил в бой Александра Гладкого, но ближе к голу был Черноморец. Непогодов спас одесситов после удара головой Демченко. Нашел свой момент и сам Гладкий после подачи углового, однако не попал в створ.

Безумный момент упустил Металлист на 65-й минуте. Рязанцев после паса Картушова выбежал лицом к лицу с Непогодовым, обыграл его, но отпустил от себя мяч. Удар с острого угла – стойка.

У харьковчан был еще один момент. Пидлепенец замыкал подачу со штрафного и попал в перекладину. Непогодов никак не спасал, но одесситам повезло. Черноморец ответил моментом Путри, который тоже не попал. В конце игры у харьковчан вышел 16-летний Даниил Кайдалов, успевший еще и желтую получить за фол против ветерана Кравченко.

В итоге, 0:0. Металлист во втором тайме был куда острее, но в итоге продолжил безголевую серию, которая насчитывает уже почти 400 минут. Длительная безвыигрышная серия харьковчан тоже продолжается. Металлист занимает 10 место (16 очков). Черноморец не проиграл третий матч подряд, набрал 10 баллов и идет предпоследним.

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