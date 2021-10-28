В последнем матче дня 1/8 финала Кубка Украины ковалевцы на выезде не устояли против харьковчан. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Первый опасный момент в матче возник у ворот Колоса на 7 минуте – Фарес Балули мощно пробил над перекладиной после ошибки Дениса Костышина. Впоследствии он же ворвался в штрафную левым флангом и с острого угла выстрелил прямо в руки Евгению Волынцу.

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На 15-й минуте французский полузащитник снова разрядил свою пушку с дальней дистанции над перекладиной – для успеха не хватило считанных сантиметров. Колос, в свою очередь, доходил только до линии штрафного и попадал в тиски защиты харьковчан.

В середине тайма Металлист вышел вперед: навес с углового в район одиннадцатиметровой отметки удачно замкнул Александр Мизюк, забив во втором кубковом матче подряд. Впоследствии Брайан Риаскос решил проверить реакцию Волынца и, протянув мяч левым флангом, сместился поближе к центру и мощно пробил. Прямо в руки киперу Колоса. На 30-й минуте он в очередной раз спас ковалевцев после невероятного выстрела Харриса – Александр Ярославский на трибунах схватился за голову.

Более-менее опасный момент Колос создал лишь на 38-й (!!!) минуте. Лысенко удалось пробраться в штрафную харьковчан и прострелить. К сожалению, на его передачу никто из партнеров не отозвался. Комбинационная игра Металлиста в определенные моменты вызвала настоящий восторг: игроки через короткий пас быстро доходили до владений Волынца, а когда теряли мяч, сразу же возвращали его себе и начинали все с начала, ни на мгновение не останавливаясь.

После перерыва Колос прибавил. Нуриев неплохо вырезал на Лысенко на линию вратарской – Владимир немного не успел. Впоследствии уже сам форвард пробивал из пределов штрафной – мяч рикошетом пролетел мимо штанги. Однако самый опасный момент, оставивший после себя много вопросов по поводу пенальти, возник после сейва Даниила Каневцева, который кулаком буквально снял мяч с головы Лысенко, попав частично и в висок нападающего Колоса. Арбитр этот эпизод проигнорировал.

В середине второй сорокапятиминутки Металлист воскрес и чуть не забил: сначала Черноморец вынес сферу подальше после прострела харьковчан, а через мгновение Пейшото пробивал ножницами через себя. В конце матча команды устроили настоящую рубку, а на четвертой добавленой минуте Богданов едва не снес Каневцева мощным ударом, однако счет остался без изменений.

Победа подарила Металлисту предпоследнюю путевку в четвертьфинал Кубка Украины, а Колос прекратил выступления в турнире.

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