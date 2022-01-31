Харьковский Металлист уже прибыл в Турцию, где проведет второй зимний сбор.

Сборы харьковчан в турецком Белеке продлится с 31 января по 11 февраля, сообщает официальный сайт Металлиста. К команде уже присоединился один из новичков – Бубакар Траоре.

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Лидер Первой лиги планирует провести 7 спаррингов, часть из которых – участие на Winter Cup-2022:

Металлист – Колубара (Сербия) – 2 февраля, начало в 10:00.

Металлист – Черноморец – 4 февраля, начало в 19.00 (Winter Cup-2022).

Металлист – Металлург Бекабад (Узбекистан) – 5 февраля, начало в 14.00.

Металлист – Петролул (Румыния) – 8 февраля, начало 13.00 или 14.00.

Металлист – Верес – 8 февраля, начало в 19:00 (Winter Cup-2022).

Металлист – Акжайык (Казахстан) – 11 февраля, начало в 14:00.

Металлист – Полесье – 11 февраля, начало в 19:00 (Winter Cup-2022).

Напомним, харьковчане уверенно возглавляют таблицу Первой лиги и являются главными претендентами на повышение в классе.

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