Металлист назвал соперников на втором зимнем сборе
Харьковский Металлист уже прибыл в Турцию, где проведет второй зимний сбор.
Сборы харьковчан в турецком Белеке продлится с 31 января по 11 февраля, сообщает официальный сайт Металлиста. К команде уже присоединился один из новичков – Бубакар Траоре.
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Лидер Первой лиги планирует провести 7 спаррингов, часть из которых – участие на Winter Cup-2022:
Металлист – Колубара (Сербия) – 2 февраля, начало в 10:00.
Металлист – Черноморец – 4 февраля, начало в 19.00 (Winter Cup-2022).
Металлист – Металлург Бекабад (Узбекистан) – 5 февраля, начало в 14.00.
Металлист – Петролул (Румыния) – 8 февраля, начало 13.00 или 14.00.
Металлист – Верес – 8 февраля, начало в 19:00 (Winter Cup-2022).
Металлист – Акжайык (Казахстан) – 11 февраля, начало в 14:00.
Металлист – Полесье – 11 февраля, начало в 19:00 (Winter Cup-2022).
Напомним, харьковчане уверенно возглавляют таблицу Первой лиги и являются главными претендентами на повышение в классе.
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