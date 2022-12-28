Полузащитник аргентинского Велес Сарсфилд Херонимо Поблете станет игроком Металлиста, сообщил журналист Сезар Луис Мерло на своей странице в социальной сети Твиттер.

Металлист оформил первый зимний трансфер

Харьковчане подпишут с 28-летним хавбеком соглашение на три с половиной года. Футболист переедет в Украину бесплатно, поскольку его контракт с аргентинцами истекает 31 декабря 2021 года.

К слову, у футболиста уже есть опыт выступлений в Европе. С 2017 по 2020 гг. он принадлежал французскому Метцу. За свою карьеру успел поиграть за аргентинские Колон и Сан-Лоренцо и чилийскую Ла-Серену. В текущем сезоне провел за Велес Сарсфилд 30 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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