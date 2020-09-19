"По Тайсону были разговоры с Челси. Но, я так понял, что потом лондонцы больше склонялись к Виллиану. В конце концов туда не попал ни тот ни другой, только потом Виллиан попал в Челси за Анжи.

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Тайсон может играть в любой команде мира даже сейчас, в 32 года. Скорость он не потерял, набрался опыта. Он же не плохой парень, не гуляка или пьяница. Для меня он топ", – пояснил Красников в эфире YouTube-канала Бомбардир.

Напомним, в 2010-м Металлист приобрел Тайсона у Интернасьонала за 6,3 млн евро. Через три года Шахтер заплатил за вингера намного больше – 15,2 млн.

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