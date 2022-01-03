"Евгений провел хороший сезон в Хорватии, тренеры им были довольны. Может, не всегда играл, но это было связано с тактическими моментами. В целом игровой практикой он не был обделен и провел большую часть матчей, после чего на него обратили внимание в ЛАСКе.

Чеберко официально стал полноправным игроком Осиека

Новый тренер хотел его вернуть, был момент, когда Евгений должен был возвращаться в Австрию, после того, как тренер ЛАСКа приезжал в Загреб и смотрел вживую кубковую игру с участием Чеберка. Но Осиек тоже хотел оставить его и выкупить. Параллельно возник интерес к Евгению со стороны других клубов. В частности, были контакты с немецким Падерборном, бельгийским Кортрейком. Спрашивали о нем другие хорватские клубы.

Также был интерес из Украины, звонили из Металлиста. Качели продолжались до последнего. И только 31 декабря Осиек таки воспользовался опцией арендного контракта и в последний день выкупил права на Чеберка у ЛАСКа. Сумма получилась неплохая – чуть больше миллиона евро. Футболист тоже остался доволен, продолжая карьеру в Европе, в Хорватии.

У Осиека в этом сезоне амбициозные планы, команда хорошо выступает под руководством Ненада Бьелицы, идет на первом месте в чемпионате, вышла в полуфинал Кубка. Так что тренер хотел сохранить украинца для своей команды", – цитирует агента Meta-ratings .

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