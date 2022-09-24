Товарищеские матчи

Ворскла – Металлист – 1:1

Голы: Степанюк, 26 – Демченко, 22

Нереализованный пенальти: Прядун, 44 (Металлист)

Ворскла и Металлист провели товарищеский поединок в закрытом режиме (без трансляции). Результат матча определился еще в первом тайме: Демченко открыл счет на 22-й минуте, но Степанюк через 4 минуты сделал его ничейным. Прядя перед перерывом мог вывести харьковчан вперед, но не смог переиграть Исенко ударом с пенальти.

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Добавим, что уже 1 октября Ворскла отправится в гости к Ингульцу в рамках УПЛ, тогда как Металлист будет принимать на собственном поле Шахтер.

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