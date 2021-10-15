Металлист готовит возвращение Лунина в Украину – СМИ назвало сумму трансфера
Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин, похоже, может возобновить выступления в чемпионате Украины. В его услугах заинтересован харьковский клуб.
Накануне в испанской прессе появилась информация, что 22-летний вратарь будет пытаться летом покинуть Мадрид. Причина вроде бы в отсутствии игровой практики.
Лунин летом попытается покинуть Реал, – Defensa Central
Как утверждает footballgazeta.com, на Лунина уже есть сенсационный претендент – Металлист. Харьковчане заинтересованы в подписании Андрея и планируют оформить переход в летнее трансферное окно. Сумма составит 4 миллиона евро. Сам голкипер еще имеет предложения из Испании и Европы.
Напомним, контракт украинца с Реалом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне Андрей Лунин еще не провел ни одного официального матча и является дублером Куртуа.
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