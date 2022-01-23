Металлист готов отпустить двух игроков
20:10 - Читати українською
Харьковский Металлист работает и над трансферами "на выход" этой зимой.
Артём Белый и Владимир Шопин могут покинуть Металлист на правах аренды, сообщает meta-ratings.
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В услугах Шопина, выступающего на позиции флангового защитника, был заинтересован неназванный лидер Второй лиги, однако отказался от подписания. Ранее харьковчане отпустили своего вратаря Артура Денчука в аренду в Перемогу.
Напомним, возрожденный харьковский клуб уверенно лидирует в Первой лиге и является основным претендентом на выход в Премьер-лигу сезона 2022/23.
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