Харьковский Металлист работает и над трансферами "на выход" этой зимой.

Артём Белый и Владимир Шопин могут покинуть Металлист на правах аренды, сообщает meta-ratings.

Металлист подписал конкурента Рыбке

В услугах Шопина, выступающего на позиции флангового защитника, был заинтересован неназванный лидер Второй лиги, однако отказался от подписания. Ранее харьковчане отпустили своего вратаря Артура Денчука в аренду в Перемогу.

Напомним, возрожденный харьковский клуб уверенно лидирует в Первой лиге и является основным претендентом на выход в Премьер-лигу сезона 2022/23.

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