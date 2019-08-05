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"Металлист до сих пор должен мне зарплату за шесть месяцев", – Шавьер

08:50 56 Читати українською
"Металлист до сих пор должен мне зарплату за шесть месяцев", – Шавьер
Клейтон Шавьер / Металлист

Экс-хавбек одного из самых успешных клубов в истории Украины рассказал о значительных долгах Металлиста.

"Когда ушел Ярославский и пришел Курченко – мало кто понимал, что происходит в тот момент. Особенно мы, бразильцы. Нам информацию еще сложнее получать. Для нас все эти изменения были сначала незаметными.

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Мы все почувствовали несколько позже, когда начались финансовые проблемы в клубе и задержки заработной платы. Мне, например, остались должны зарплату за 6 месяцев. Я все еще жду.

Если честно, я очень не хотел идти из Металлиста. Я хотел остаться и продолжить играть. Тем более у меня было еще три года контракта. Но так сложилась ситуация. Из-за проблем в клубе мне пришлось уйти", – рассказал Клейтон Шавьер в интервью ПроФутбол.

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