"Во-первых, в матче всегда будет победитель. Пусть даже с помощью пенальти. Во-вторых, у турнира есть призовой фонд. И он также должен сделать свое дело. Победитель Winter Cup 2022 получит кубок (на фото – прим. Футбол 24) и денежный приз – 10 000$, три других участника – гарантировано по 6 тысяч $.

Усик может подписать полноценный контракт с Полесьем

Еще вчера украинские клубы в Турции исключительно тратили. Сегодня тоже тратят. Но теперь хотя бы появилась возможность взглянуть на зимнее межсезонье… с другой стороны. Межсезонье – это время, когда болельщики стремятся к впечатлениям, команды – к игровой практике. И все вместе хотят утвердиться в том, что жизнь не остановилась. Winter Cup 2022 может дать все это. Наступает период, когда можно насладиться увлекательными поединками", – написал Гресько в Facebook.

Напомним, турнир телеканалов "Футбол" начнется 3 февраля в Турции. Участие в нем примут 4 украинских команды – Металлист, Верес, Черноморец и Полесье, которое пригласило звездного боксера Александра Усика.

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