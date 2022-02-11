Металлист не собирается завершать свою насыщенную кампанию в зимнее трансферное окно.

Полузащитник Хорхе Рохас прилетел в Украину для заключения контракта с харьковчанами, утверждает журналист Сезар Луис Мерло.

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Если медосмотр сложится гладко, то 29-летний парагваец получит соглашение до июня с возможностью продления. Пока Рохас находится в статусе свободного агента. Полузащитник имеет опыт выступлений за Серро Портеньо, Бенфику, Химнасию, Керетаро, Тихуану и Олимпию. Также в его активе 16 матчей и один гол за сборную Парагвая.

Напомним, Металлист уверенно возглавляет таблицу Первой лиги и явно проводит трансферную кампанию с прицелом на УПЛ.

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