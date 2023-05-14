В рамках 25-го тура УПЛ Металлист сыграет против Зари, Львов примет Ворсклу, Рух встретится с Кривбассом, а Верес – с Металлистом 1925. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Металлист – Заря

Заря в случае победы оторвется от Динамо на восемь очков, что де-факто снимет все вопросы по борьбе за бронзу. Кроме того, луганчане не отстанут от СК Днепра-1 – дистанция между претендентами на ЛЧ сейчас составляет три зачетных балла. У Металлиста же ситуация критическая.

Харьковчане неделю назад одержали свою первую с 15 октября победу, да еще и не пропустили впервые за шесть туров. Когда в соперниках Львов, то подобные чудеса возможны. Впрочем, команда Перицы Огненовича остается в зоне прямого вылета из УПЛ, отставая от зоны переходных матчей на два очка.

Что хуже всего для "желто-синих", их игра отнюдь не способствует выживанию. В позитив можно вписать разве что неплохие волевые качества, которые почему-то уснули в поединке против СК Днепра-1 – злые языки говорят, что так произошло из-за статуса фарм-клуба. Так или иначе, Металлист имеет ужасную оборону и в целом играет максимально слабо.

Чего не скажешь о Заре. Неделю назад луганчане разгромили Металлист 1925 менее чем за час, создав целый вагон моментов – а команда Эдмара во многом похожа на Металлист Огненовича. Да и в целом луганчане весной набрали 27 очков из 30 возможных, выиграв 9 из 10-ти поединков (в частности, разбив Динамо, СК Днепр-1 и Черноморец).

Металлисту нужно чудо или же максимально лояльный арбитраж, чтобы сделать что-то со столь мощной Зарей.

Кадровая ситуация

Травмированы: Бойчук, Панасенко, Наумец (все под вопросом) – Мацапура, Кирюханцев, Данченко, Бурда, Чурко

Дисквалифицированы: Порох (Металлист)

Ориентировочные составы на матч Металлист – Заря

Металлист: Ермолов – Романюк, Пати, Мизюк, Коррал – Ралюченко – Чидомере, Багачанский, Демченко, Картушов – Прядун

Заря: Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын – Шахов, Бражко – Русин, Булеца, Антюх – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Заря вполне может оформить второй подряд разгром. Металлист еще слабее Металлиста 1925, который вынесли в предыдущем туре. Оборона "желто-синих" слишком слаба, чтобы отбиться в "автобусе", а луганчане весной демонстрируют невероятную реализацию – у них самый большой перебор по ожидаемым голам.

Возможно, подопечные Патрика ван Леувена пропустят гол, ведь их оборона далеко не безгрешна (Металлист 1925 должен был забивать несколько раз), однако вряд ли это сильно поможет. Заря должна уверенно побеждать.

Львов – Ворскла

Львов после поражения от Металлиста неделю назад потерял шансы на выживание в УПЛ. Они теперь чисто математические – "горожане" идут на последней позиции с отставанием в 11 очков от зоны переходных матчей. За пять туров до конца.

Если бы подопечные Анатолия Бессмертного побеждали хотя бы время от времени, то еще можно было бы о чем-то говорить. Но нет – львовяне довели свою серию поражений до восьми матчей подряд. В каждом из них коллектив не казался безнадежным, но результата нет. Пришло время прощаться с "горожанами".

Ворскла до предыдущего тура считалась претендентом на еврокубки, однако поражение от Миная поставило на этих разговорах крест. Дистанция до пятой позиции, на которой держится Александрия, достигла девяти очков, а "зелено-белых" опережают Колос с Кривбассом. Впрочем, дело не только в зачетных баллах.

Поражение от Миная поражало своей безапелляционностью. Его при желании можно списать на кадровые трудности, хотя критическими их не назвать. Важен другой факт – Ворскла со своим прессингом круто разрушает игру оппонента, однако сама при этом создает мало (хотя определенные положительные моменты есть). Хуже всего, полтавчане не способны провести два равных тайма даже против аутсайдера, поэтому о еврокубках стоит подзабыть.

На фоне Львова подопечные Виктора Скрипника выглядят безусловными фаворитами, однако с такой нестабильностью говорить о победе уверенно не приходится.

Кадровая ситуация

Травмированы: Юрченко, Чеснаков (Ворскла; оба под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Львов – Ворскла

Львов: Рыбка – Сасовский, Никитюк, Игор, Симинин – Мильченко, Алибеков – Ременяк, Свржняк, Богунов – Бугай

Ворскла: Исенко – Пердута, Яворский, Кравец, Бацула – Скляр, Челядин – Олейник, Кане, Сефери – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Логика подсказывает, что Ворскла должна победить Львов, ведь "горожане" чрезвычайно уязвимы. Даже демонстрируя симпатичную игру, команда Анатолия Бессмертного непременно проигрывает – и вот только поэтому мы поставим на успех ворсклян.

Кривбасс – Рух

Кривбасс остается наиболее опасным конкурентом Александрии в борьбе за Лигу конференций. Пока что "аграрии" имеют преимущество в семь зачетных баллов, однако у них значительно более тяжелый календарь – а потенциал у команды Юрия Вернидуба вполне соответствует пятому месту. Впрочем, в последних пяти турах возникли серьезные вопросы относительно способности зацепиться за еврокубки.

Коллектив одержал на этой дистанции всего одну победу – именно над Александрией. Впрочем, Черноморцу, Динамо и Минаю криворожане проиграли, а с Ингульцом расписали нулевую ничью. Общая тенденция последнего месяца чем-то похожа на ситуацию в Ворскле, где не могут провести два равных тайма.

Возможно, сегодня настроение у Кривбасса улучшится, ведь в соперниках скромный Рух. Львовяне неделю назад разгромили Ингулец, однако это была первая победа за последние 10 туров. Что наиболее печально, "желто-черные" почти в каждом поединке демонстрировали невероятную слабость – за их футболом физически трудно наблюдать. Даже ничья с Динамо не порадовала, ведь уровень игры обеих команд был низким.

Между тем, подопечным Виталия Пономарева уже некуда отступать. Руховцы находятся в зоне вылета, отставая от зоны переходных матчей на два очка. До спасительной 12-й строчки не хватает уже шесть зачетных баллов. Город Льва серьезно рискует остаться без УПЛ на следующий год.

Кадровая ситуация

Травмированы: Микитишин, Банада (оба под вопросом), Устименко

Дисквалифицированы: Рунич (Рух)

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Рух

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго – Приходько, Хомченовский – Задерака, Татарков, Лунев – Дебелко

Рух: Панькив – Роман, Холод, Дидык, Лях – Довгий, Сапуга – Пидгурский, Притула, Таллес – Альваренга, Климчик, Соломон-Отабор

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Рух демонстрирует такой футбол, что прогнозировать даже ничью – большой аванс. В матче с Кривбассом ожидать победы не приходится, ведь силы команд слишком неравны. Неудачи криворожан с Минаем и Ингульцом не должны вводить в заблуждение, ведь на дистанции эти соперники значительно сильнее "желто-черных".

Кривбасс может потерять очки, ведь это УПЛ. Впрочем, это будет выстрел себе в ногу. В феерию Руха совсем не верится.

Верес – Металлист 1925

Верес героически остановил 11-матчевую безвыигрышную серию, чтобы начать новую, еще худшую. Ровенчане потерпели минимальные поражения от Зари и Колоса – и если с луганчанами получился довольно равный поединок, то с ковалевцами вообще не создали ничего. Еще и забили в свои ворота совершенно глупый автогол.

Как следствие, команда засела в зоне переходных матчей, отстав от спасительной 12-й позиции на два очка. Пока что ситуация рабочая, но если эти "-2" превратят в "-5", то пиши "пропало". Кроме того, зона прямого вылета расположена в тех же двух очках позади – и пока Верес не производит впечатление коллектива, готового к сохранению прописки напрямую.

Металлист 1925 неделю назад потерпел разгром от Зари, однако Эдмару можно немного посочувствовать. Кадровая ситуация просто катастрофическая, однако моменты харьковчане создают – и довольно качественные. Даже когда "желто-синих" громили, они не оставались без острых эпизодов.

Что наиболее важно, до фиаско с луганчанами коллектив расписал ничью с Рухом и Минаем, а Львов вообще переиграл – а это прямые конкуренты в борьбе за выживание. Кроме того, удалось расписать "нули" с Александрией. Это выгодно выделяет Металлист 1925 на фоне нижней четверки. Впрочем, отрыв от зоны переходных матчей составляет всего три очка, поэтому расслабляться рано.

Кадровая ситуация

Травмированы: Вачиберадзе, Дмитренко, Жичиков, Капинус, Бичук, Мозиль, Сидоренко (Металлист 1926; все – под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Верес – Металлист 1925

Верес: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Пасич – Клец, Кучеров, Лебеденко – Близниченко, Шестаков, В. Шарай

Металлист 1925: И. Потимков – Бузуглый, Мартынюк, Курило, Рудавский – Ткачук – Русин, Габелок, Кравченко, Ременюк – Островский

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

При таких больших кадровых проблемах вряд ли можно ставить на победу Металлиста 1925. Хотя и в оптимальном составе это было бы трудно сделать. Тем не менее, Верес ничем не сильнее. Впрочем, и не слабее.

В этом поединке весьма вероятна результативная ничья.

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