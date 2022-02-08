В четвертом матче товарищеского турнира будут встречаться Металлист и Верес. Поединок состоится в турецком Белеке и стартует в 19:00 по киевскому времени. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на канале "Футбол", а также в этой новости.

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К слову, первый матч турнира между Полесьем и Вересом завершился победой житомирян со счётом 2:1. Позже Металлист обыграл Черноморец (4:3), также одесситы в серии пенальти уступили Полесью.