Металлист обыграл Прикарпатье в рамках 18-го тура Первой лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первая лига, 18 тур

Металлист – Прикарпатье – 4:0

Голы: Риаскос, 14, 48, Танчик, 43, Пейшото, 62

Харьковчане сделали очередной уверенный шаг к элите. Прикарпатье не проигрывало в течение шести последних матчей, но от лидера Первой лиги получило четыре "сухих" мяча.

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Металлист полностью контролировал игру и забил по два гола в каждом из таймов. Даже лучший бомбардир чемпионата – Матеус Пейшото – прервал свою "засуху", продолжавшуюся 5 официальных матчей.