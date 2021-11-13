Металлист – Прикарпатье – 4:0 – видео голов и обзор матча
13 ноября 23:52 - Читати українською
Металлист обыграл Прикарпатье в рамках 18-го тура Первой лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Первая лига, 18 тур
Металлист – Прикарпатье – 4:0
Голы: Риаскос, 14, 48, Танчик, 43, Пейшото, 62
Харьковчане сделали очередной уверенный шаг к элите. Прикарпатье не проигрывало в течение шести последних матчей, но от лидера Первой лиги получило четыре "сухих" мяча.
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Металлист полностью контролировал игру и забил по два гола в каждом из таймов. Даже лучший бомбардир чемпионата – Матеус Пейшото – прервал свою "засуху", продолжавшуюся 5 официальных матчей.
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