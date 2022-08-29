В рамках 2-го тура УПЛ Металлист сыграет с Ингульцем, а Александрия примет Минай. Анонс и прогноз на матче читайте на "Футбол 24"

Металлист – Ингулец

Металлист после истории с ДТП Александра Ярославского (никто его не забыл) и полномасштабного вторжения орков оказался под угрозой повторного исчезновения, но пока эта история обошла клуб. Харьковчане потеряли более 20 футболистов и главного тренера, а усилились крайне скромно – впрочем, это не помешало победить в первом туре Рух. При этом триумф подопечных Олега Ратия случился при довольно симпатичной игре.

"Жёлто-синие" во Львове владели инициативой большую часть встречи, раскатывая атаки с разрезными передачами и комбинациями с пасами пяткой на чужой трети поля. Команда относительно часто заходила в штрафную, создала ряд хороших моментов и забила дважды. Да, проблем в игре тоже хватало, но для дебютного матча с тремя воздушными тревогами и продолжительностью матча в 4 часа всё выглядело достаточно перспективно.

Первый поединок Ингульца оказался менее интересным. Во всех смыслах. Не было ни скандалов, ни крутых моментов, чему способствовала жара в Петровом. Подопечные Сергея Лавриненко выглядели относительно неплохо, забив в ворота Александрии после подачи с углового и дважды пропустив из-за индивидуальных ошибок в обороне.

Глубинные выводы по такому матчу сделать невозможно, однако следует отметить тактическую подготовку Ингульца. В первом туре Сергей Лавриненко решил сыграть в схеме 4-4-2, но без двух чистых нападающих – вместо них впереди вышли два мобильных атакующих хавбека, интенсивно прессинговавших центрбеков. Таким образом, петровцы пытались разбить матч на отдельные эпизоды, но не получилось. Посредственный состав и отсутствие хорошего усиления ограничивают возможности "казаков".

Ориентировочные составы на матч Металлист – Ингулец

Металлист: Рыбка – Романюк, Федоров, Мизюк, Каплиенко – Панасенко, Ралюченко – Подлепенец, Танковский, Картушов – Коркишко

Ингулец: Кучер – Нагиев, Ковалев, Ченбай, Саков – Казак, Кучеренко, Коробенко, В. Близиниченко – Клименко, Запорожец

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекеры считают фаворитом Металлист. Слишком убедительно харьковчане выглядят в атаке на фоне Ингульца – да и в кадровом плане они значительно сильнее и интереснее. Впрочем, даже конторы не уверены, что данное преимущество гарантирует "желто-синим" успех – коэффициент очень высокий и не намного ниже "кефа" на ничью или поражение.

Пока мы не знаем, что ждать от команд. Нормальные прогнозы будут после 5-7 тура, а пока будем опираться на увиденное в первом. Там лучше выглядел Металлист, поэтому ставим на победу подопечных Олега Ратия.

Александрия – Минай

Александрия не впечатлила в первом туре УПЛ, но и не разочаровала. Слишком мало было событий в дерби против Ингульца, чтобы делать какие-то дальновидные выводы. Можно лишь констатировать, что команда Юрия Гуры более-менее реализовала своё преимущество в кадровом потенциале – "горожане" были чуть быстрее и креативнее. Были разрезные пасы, хорошие открывания и контроль мяча. Собственно, где-то так и забили первый гол (второй прилетел со стандарта).

Главным открытием стал нападающий Кобзарь, шикарно открывавшийся за спинами защитников и атаковавший свободное пространство. На позиции "десятки" неплохо проявил себя Авагимян, а новичок Викентий Волошин отдал ассист. Руководство считает, что этого должно быть достаточно для борьбы за медали – посмотрим, насколько оно право.

Минай сразу после появления в элите стал "гадким утёнком" УПЛ. Закарпатский коллектив постоянно боролся за выживание, демонстрируя очень трудный для просмотра футбол. "Лисицы" вылетели назад в первом же своем сезоне, но вернулись вследствие дисквалификации Олимпика – и едва собрав состав, команда повторила своё крутое пике. От падения в Первую лигу её спасла война.

За время военной паузы команда потеряла ряд лидеров. Особенно тяжелыми стали потери Петрусенко, Кныша, Синегуба, Лиховидька и Матича. Равноценную им замену найти не удалось – из интересных подписаний можно вспомнить разве что Паламарчука. Все остальные новички – ноунеймы из Первой лиги. Возможно, в Минае останется тренирующийся с командой Селезн'в, но пока он не подписал контракт. Главным же тренером стал Владимир Шаран.

Ориентировочные составы на матч Александрия – Минай

Александрия: Билык – Мирошниченко, Белошевский, Бабогло, Цуриков – Рыбалка, Демченко – Калитвинцев, Авагимян, Третьяков – Кобзарь

Минай: Бандура – ​​Гончар, Горин, Кравчук, Трубочкин – Виттенчук, Хахлев – Пономарь, Твердохлеб, Байдал – Вишневский

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Минай выглядит слишком разобранным для того, чтобы с ходу набрать очки у Александрии. Команда Юрия Гуры даже на фоне Ингульца выглядела перспективно, а сегодня точно должна победить.

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