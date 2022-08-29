Металлист и Ингулец поделили очки в матче 2 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Харьковчане уже на 6-й минуте получили право пробивать пенальти. Кучеренко плохо принял мяч и подбил Романюка в штрафной. Коркишко четко пробил с "точки".

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Ингулец отыгрался после перерыва. Клименко решился на удар с дальней дистанции и не ошибся – мяч от левой стойки залетел в сетку ворот Рыбки. Счет 1:1 продержался до финального свистка, хотя на последних секундах Пидлепенец упустил великолепную возможность вырвать для Металлиста все 3 очка.