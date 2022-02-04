В очередном поединке "Зимнего кубка" сойдутся харьковская и одесская команды. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на "Футбол 24".

Во втором матче товарищеского турнира будут встречаться Металлист и Черноморец. Поединок состоится в турецком Белеке и стартует в 19:00 по киевскому времени. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на канале "Футбол", а также в этой новости.

Ярославский объяснил, зачем пригласил Гвоздика в Металлист: "Сам боялся ехать к такой боевой компании"

К слову, первый матч турнира между Полесьем и Вересом, который должен был состояться 3 февраля, но из-за сложных погодных условий был перенесен на сегодняшний день, завершился победой житомирян со счетом 2:1. За команду Калитвинцева дебютировал звездный боксер Александр Усик. Металлист может ответить Полесью и своим тяжеловесом – за харьковчан готов сыграть Александр Гвоздик.

Стартовый состав Металлста: Рыбка, Романюк, Мизюк, Федорив, Горбунов, Сарапий, Демченко, Касарес, Траоре, Харрис, Риаскос.

Стартовый состав Чеономорца: Паст, Цитаишвили, Вандерсон Мело, Мартинович, Брагару, Кравченко, Кузик, Цонев, Ванцаш, Юсов, Русин.

Напомним, организаторами "Зимнего кубка" являются телеканалы "Футбол". В нем принимают участие две команды от Премьер-лиги и две – от Первой лиги. Элиту украинского футбола будут представлять Черноморец и Верес, а за честь второго по силе дивизиона будут отдуваться Металлист и Полесье.

Полесье совершило камбэк в матче против Вереса – дебют Усика мог завершиться голом