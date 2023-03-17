В матче против Александрии в первом круге от Металлиста ожидали поражения без особых шансов, ведь харьковчане находились в трудном положении. Почти два десятка легионеров разъехались, президент клуба покинул страну, а вместо Александра Кучера пришел начинающий коуч – поговаривали, будто он еще и ничего не решал. Александрия же была "запакована" под борьбу за медали.

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Впрочем, поединок завершился неожиданной победой со счетом 3:1, причем два гола "жёлто-синие" забили уже в меньшинстве. Тот триумф задал тон всему первому кругу. Металлист имел вторую худшую оборону в УПЛ (по показателю ожидаемых пропущенных), но до 12-го тура держался в середине таблицы. Форвард Максим Прядун даже держался лидером бомбардирской гонки.

К чему вся эта предыстория? А к тому, что после зимней паузы колесо сансары сделало полный оборот. Металлист начал второй круг так же, как и первый – только хуже. СК Днепр-1 забрал большую часть лидеров, а остатки команды возглавляет начинающий тренер. Причем это даже не Перица Огненович, который отработал два тура – согласно инсайду ZoryaLondonsk, за тренировочный процесс отвечает Руслан Фомин.

Кроме того, сообщается, что в Металлисте уже три месяца не выдают зарплату. Возможно, именно поэтому "жёлто-синие" потерпели два поражения на старте второго круга – от Руха и Ингульца. Иронично, что даже при таких тяжелых условиях нельзя было сказать, что харьковчане выглядели совсем безнадёжно. По логике первого круга, сегодня пришло время побеждать Александрию.

А почему бы и нет? Приход Руслана Ротаня добавил "аграриям" стилистических отличий, но по игре видим довольно ожидаемую картину. Тренерскому штабу не хватает футболистов в центре поля с нормальным пасом и большим объемом работы. Рыбалка не помогает в билд-апе, Михайленко слаб в дистрибуции и негибкий в позиционном плане – но их приходится ставить вместе, потому что других вариантов нет.

Вообще, проблем в футболе Александрии достаточно. Чтобы их решить, клубу нужно провести серьезную трансферную кампанию летом. Это дает шансы середнякам и аутсайдерам – Металлист 1925 забил в ворота "аграриев" трижды, а победу Миная украла очередная ошибка арбитров. Да и СК Днепр-1 должен был бы побеждать без проблем, если бы арбитры заметили откровенную игру рукой в штрафной.

Тем не менее, стоит отметить две характерные особенности александрийцев. Во-первых, они всегда забивают – в трех матчах команда провела шесть голов. Во-вторых, Руслану Ротаню регулярно удается изменить ход встречи после перерыва. Это также говорит и о волевых качествах коллектива, что имеет большое значение.

Сегодня Александрия будет чрезвычайно мотивирована. "Аграрии" в стартовых турах были обязаны набирать 6-7 очков, но имеют только три. Еще одна осечка будет бить и по психологии, и по терпению руководства – задачу прорыва в еврокубки никто не отменял.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Пати (Металлист)

Ориентировочные составы на матч Металлист – Александрия

Металлист: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Картушов – Ралюченко, Демченко – Бойчук, Наумец, Чидомере – Прядун

Александрия: Шевченко – Мирошниченко, Логинов, Бабогло, Цуриков – Михайленко, Рыбалка, Мустафаев – Калитвинцев, Кулаков, Третьяков

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Очевидно, что Александрия – фаворит встречи. Команда значительно сильнее в кадровом плане, да и в игровом не безнадежна. Металлист же находится в общем кризисе, из которого вряд ли есть выход.

Но это все равно не гарантирует подопечным Руслана Ротаня победы. Конечно, она сегодня кажется вполне вероятной, но в рамках УПЛ возможно любое развитие событий – тем более, в матче столь сырого коллектива, как Александрия.

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