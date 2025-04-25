Металлист 1925 заинтересован в новом трансфере из Ворсклы – харьковчане не остановятся на Крупском
Журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский пообщался с вице-президентом Ворсклы Олегом Лысаком, обсудив актуальную ситуацию в клубе.
"Вариант продажи кого-то из проектных игроков, как это уже было в случае с Крупским, безусловно, может рассматриваться.
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По моей информации, Металлист 1925 очень внимательно наблюдает за опорным полузащитником Евгением Павлюком. Но все понимаем, что о трех миллионах, как это было с Крупским, речь не идет", – сказал Спиваковский в эфире ТаТоТаке.
К слову, этом сезоне Павлюк сыграл 15 матчей за Ворсклу, но не отличался результативными действиями.
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