Металлист 1925 и Рух встречались в 4-м туре УПЛ. Результат и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Команды зеркально начали чемпионат. Рух стартовал с победы над Полтавой, но затем уступил столичным Динамо и Оболони. Металлист 1925 тяжело втягивался в сезон, однако в прошлом туре разгромил вице-чемпиона Александрию.

Нынешняя игра подтвердила тенденции. Металлист 1925 быстро захватил инициативу и начал создавать моменты. Герета на самой линии остановил удар Гаджиева, а через 2 минуты сам придумал себе проблемы. Кипер Руха "неаккуратно" вышел за пределы штрафной, подарил мяч Итодо, но успел вовремя вернуться, чтобы перехватить парашют нигерийца.

На 26-й минуте львовянам уже не помогло ничто. В старте вышел 16-летний дебютант Богдан Левицкий, однако выглядел крайне неуверенно. Рашица промчался по левому флангу, накрутил "зеленого" центрбека и покатил Калитвинцеву, который остался абсолютно свободным на линии вратарской.

Под занавес тайма Рух провалился еще раз. У Металлиста 1925 прошла трехходовка Мартынюк-Калитвинцев-Итодо. Нигериец просто не заметил опеки несчастного Левицкого и засветил на табло 2:0.

Подопечные Ивана Федыка до перерыва не нанесли ни одного удара в створ. Холод оригинально исправил эту статистику, с центра поля влепив в девятку. Впрочем, Варакута не "задремал" и спокойно забрал мяч. Левицкий мог немного реабилитироваться в атаке. Парень замыкал угловой, но не хватило точности.

Металлист 1925 уверенно удержал победу и с 7 очками поднялся на пятую строчку. У Руха остаются 3 – зона переходных матчей совсем близко.

