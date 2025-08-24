Металлист 1925 и Оболонь встретились в рамках 1/32 Кубка Украины. Счет и подробный обзор матча читай на "Футбол 24".

Еще не так давно Оболонь и Металлист 1925 на старте сезона выясняли, кто достоин победы в УПЛ, но тогда харьковчане и "пивовары" поделили по одному очку (0:0). Сегодня же команды встречаются в Кубке Украины, где "разойтись миром" уже не получится – лишь победитель продолжит борьбу.

Первыми в матче могли отличиться харьковчане. Великолепная атака Металлиста 1925 прошла по левому флангу, и Заберджа завершал ее ударом головой, однако мяч прошел лишь в нескольких сантиметрах от стойки.

Но даже после этого нереализованного момента команда Младлена Бартуловича не замедлила со следующей возможностью: Шабанов выполнил длинный пас за спину защитникам – гости смогли отбиться, но первым на добивании оказался Итодо, который точно пробил в правый нижний угол – 1:0!

Оболонь имела меньше ярких моментов у чужих ворот, а попытки пивоваров особо не создавали проблем для Варакуты. На перерыв команда впервые в этом сезоне ушла, уступая в счете.

Во втором тайме Мединский точно простреливал в штрафную, однако Суханов сыграл великолепно на опережение, а его удар из пределов вратарской попал в каркас ворот, оставив счет неизменным. Позже Оболонь снова имела возможность – на этот раз снова не хватило точности.

Однако харьковчане не теряли опасные моменты и уже в конце игры сумели забить еще один гол. Хозяева долго комбинировали возле чужой штрафной, а вскоре тремя точными передачами добрались до штрафной площадки. Мартынюк выполнил подачу на Дубка, который срезал мяч в собственные ворота. Матч завершился с таким же счетом – харьковчане идут в 1/16 финала Кубка Украины!

