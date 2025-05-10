Буковина уступила Металлисту 1925 в 6-м туре чемпионской группы Первой лиги (1:2). Счет и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Первая лига сегодня подарила интересное противостояние – встретились сенсационный полуфиналист Кубка Украины и серьезный претендент на выход в УПЛ.

Эпицентр подарил шанс на УПЛ Металлисту 1925 и Кудривке, Подолье сенсационно било Викторию, Минай в зоне выбывания

Буковина открыла счет благодаря точному удару Гончарука, однако подопечные ван Леувена почти мгновенно ответили голом, а еще до свистка на перерыв сумели выйти вперед. Харьковчане удержали преимущество до финального свистка.

Благодаря этой победе Металлист 1925 вернулся на место прямого повышения в классе, вытеснив Полтаву. Обе команды сейчас имеют одинаковое количество очков. Стоит отметить, что сегодня Эпицентр, который уже гарантировал себе выход в УПЛ, обыграл Полтаву, тем самым подарив Металлисту 1925 шанс вернуться на второе место, которым харьковчане воспользовались.

А вот Буковина пока занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионской группы Первой лиги.

ЛНЗ продолжил рекордную безвыигрышную серию в матче с Оболонью – команды минимально изменили турнирное положение