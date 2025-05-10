Металлист 1925 воспользовался "подарком" Эпицентра и продолжает борьбу за прямой выход в УПЛ
Буковина уступила Металлисту 1925 в 6-м туре чемпионской группы Первой лиги (1:2). Счет и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Первая лига сегодня подарила интересное противостояние – встретились сенсационный полуфиналист Кубка Украины и серьезный претендент на выход в УПЛ.
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Буковина открыла счет благодаря точному удару Гончарука, однако подопечные ван Леувена почти мгновенно ответили голом, а еще до свистка на перерыв сумели выйти вперед. Харьковчане удержали преимущество до финального свистка.
Благодаря этой победе Металлист 1925 вернулся на место прямого повышения в классе, вытеснив Полтаву. Обе команды сейчас имеют одинаковое количество очков. Стоит отметить, что сегодня Эпицентр, который уже гарантировал себе выход в УПЛ, обыграл Полтаву, тем самым подарив Металлисту 1925 шанс вернуться на второе место, которым харьковчане воспользовались.
А вот Буковина пока занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионской группы Первой лиги.
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