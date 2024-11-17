В воскресенье, 17 ноября, состоялось несколько матчей 17-го тура второго по силе дивизиона. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Первая лига, 17 тур

Металлист 1925 – Кудривка – 0:2

Голы: Рогозинский, 30, Сторчоус, 75

ФСК Мариуполь – Полтава – 1:2

Голы: Зубков, 74 – Шаповалов, 45+1, Мисюра, 90+6

ЮКСА – МФК Металлург – 2:2

Голы: Дебелко, 29, Харченко, 90+1 – Костюченко, 25, Близниченко, 58

Кремень – Диназ – 0:3

Голы: Ярмак, 18, Кириченко, 60, Кулик, 88

Металлист одержал победу над Минаем, Эпицентр переиграл Агробизнес – определились все участники Чемпионской группы

Первая лига продолжает доигрывать матчи, результаты которых уже не будут иметь влияния на распределение мест в борьбе за УПЛ и выживание. Состав участников стал известен еще накануне: в Чемпионской группе сыграют Агробизнес, Эпицентр, Буковина, Металлист, Кудровка, ЮКСА, Полтава и Металлист 1925, а в Группе выбывания будут выступать Нива Т, Минай, Прикарпатье, Подолье, Виктория, ФСК Мариуполь, МФК Металлург, Диназ и Кремень. Таким образом некоторые команды решили расслабиться, за что и поплатились.

Металлист 1925 на своем поле уступил Кудровке. Харьковчане не смогли навязать сопернику борьбу и пропустили два сухих гола.

ФСК Мариуполь был близок к тому, чтобы отобрать очки у Полтавы и оставить лидером группы Б Кудровку, но для подвига не хватило считанных минут. Азовцы пропустили уже в добавленное к первому тайму время, но на экваторе второй сорокапятиминутки сумели сравнять и держали счет ничейным почти до конца игры. Однако на шестой добавленной минуте Мисюра сумел пробить кипера соперника и в случае победы в последнем матче у полтавчан есть шанс финишировать на вершине турнирной таблицы.

ЮКСА лишь в добавленное время спасла ничью с МФК Металлург (представителю Киевской области пришлось дважды отыгрываться по ходу матча). А Диназ в битве аутсайдеров на выезде разгромил Кремень.