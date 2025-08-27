Женская Лига чемпионов 2025/26, 2-й квалификационный раунд

Хаммарбю (Швеция) – Металлист 1925 (Украина) – 5:4

Голы: Вангергайм, 5, 61, Тандберг, 62, 90+3, Блакстад, 69 – Гирин, 22, Заборовец, 55, Брагстад, 80 (аг.), Андрухив, 90

Металлист 1925 по итогам прошлого сезона впервые за три года вернулся на вторую строчку чемпионата Украины и вместе с тем – к участию в Лиге чемпионов. Первым соперником харьковчанок стал шведский Хаммарбю. Подопечные Мартина Шегрена лишь во второй раз отобрались в самый престижный еврокубок. Прошлый сезон стал для них дебютным и команде с первой попытки удалось выйти в основную часть, преодолев в квалификации Бенфику. В группе Хаммарбю занял третье место, пропустив вперед Барселону и Манчестер Сити.

Хозяйки вышли вперед уже на старте встречи – Вангергайм сумела замкнуть мяч в сетку на дальней штанге. Однако еще до середины тайма украинки отыгрались: Апанащенко после розыгрыша углового прострелила в штрафную и Гирин была первой на мяче.

После перерыва Металлист 1925 вышел вперед. И снова помог стандарт, после розыгрыша которого навес во вратарскую точно замкнула Заборовец. Но уже через 6 минут шведки отыгрались – дубль оформила Вангергайм, а через мгновение вышли вперед – наши девушки проспали Тангсберг на дальней штанге. Вскоре Хаммарбю сделал счет 4:2 и, казалось, снял вопрос о победителе.

Однако другого мнения был Металлист 1925. Сначала украинки заставили соперниц ошибиться у собственных ворот – после навеса со стандарта защитница в борьбе с Молодюк срезала мяч в собственные ворота. А на последней минуте Шевчук поборолась с соперницей в штрафной Хаммарбю, сумела прострелить в центр и Андрухив не без помощи рикошета перебросила сферу через голкипера.

К сожалению, перевести игру в овертайм не удалось – в добавленное время Тандберг оформила дубль и вырвала для шведок победу.

