Товарищеские матчи

Боруссия М – Металлист 1925 – 1:3

Голы: Табакович, 33 – Павлюк, 27, Когут, 79, 90+1

Оболонь – Эпицентр – 1:1

Голы: Дубко, 29 – Борячук, 22

Колос-2 – Эпицентр – 4:2

Голы: ?, 22, Хруль (55),?, 64, Недоля, 71 – Бендера, 35, Григоращук, 82 (пен.)

Заря – Аль-Сайлия – 0:0

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Металлист 1925 приятно удивил в контрольном матче против представителя Бундеслиги – менхенгладбахской Боруссии. Харьковчане, которые лишь недавно вернулись в УПЛ, продемонстрировали характер и результативность, одолев немецкий клуб со счетом 3:1. Павлюк открыл счет на 27-й минуте, а во втором тайме Металлист добил соперника еще двумя точными ударами. Единственный мяч за Боруссию забил Табакович на 33-й минуте.

В спарринге между Оболонью и Эпицентром команды расписали ничью – 1:1. Гости открыли счет на 22-й минуте усилиями Борячука, но уже через семь минут киевляне ответили точным ударом Дубка. В результативном поединке Колоса-2 против того же Эпицентра вторая команда из Ковалевки праздновала победу со счетом 4:2.

Заря провела контрольную встречу против катарского Аль-Сайлия. Обе команды действовали осторожно, не создав достаточно моментов для взятия ворот – итоговый счет 0:0. Это был последний спарринг луганчан на сборах.

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