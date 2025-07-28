Металлист 1925 оформил трансфер двух иностранцев из чемпионата Албании, сообщает Telegram-канал Бий-біжи. В состав новичка УПЛ перешли 22-летний нигерийский форвард Питер Итодо Манделла и 24-летний нападающий из Косово Батон Заберджа.

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Оба игрока в последнее время выступали за Динамо Тирана. Отмечается, что переход Манделлы обошелся харьковчанам в 1,1 миллиона евро. Сумма трансфера Заберджи остается неизвестной.

К слову, в прошлом сезоне нигериец провел 33 матчей за албанский клуб, забил 21 гол и отдал 5 ассистов. Трансферная стоимость игрока оценивается в 1 миллион евро. Батон Заберджа сыграл 42 поединка в кампании 2024/25, отметился 15 голами и 10 ассистами. В июне нападающий дебютировал за национальную сборную Косово. Ориентировочная стоимость игрока составляет один миллион евро.

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