Украинский полузащитник Нивы Константин Бычек продолжит карьеру в Металлист 1925, сообщает пресс-служба тернопольского клуба.

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22-летний футболист подписал с командой Валерия Кривенцова соглашение сроком на 3 года. Сумма перехода игрока по договоренности команд не будет разглашаться. В новом клубе Константин выбрал себе футболку с номером 21.

Напомним, Бычек дебютировал на профессиональном уровне за донецкий Олимпик в 2017 году. С 2019 по 2021 гг. выступал за львовские Карпаты. Прошлый сезон провел в Ниве – за тернопольский клуб в 20 матчах забил 3 гола. Transfermarkt оценивает его в 75 тысяч евро.

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