Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону, проводя товарищеские матчи. Результаты контрольных игр и обзоры – на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Катар – Металлист 1925 – 2:0

Голы: Алмоэз Али 1, Мунтари 44

Катар: Баршам, Корреа, Хухи, Салман, Шегата, Мадибо, Абдулла, Исмаил Мохамед, Машал, Алганехи, Алмоэз Али

Металлист 1925: Проценко (Мозиль 46), Капинус, Салюк, Обинайя, Снурницын, Король (Мба 60), Гаджиев (Панченко 60), Литвиненко, Чурко, Овусу (Ари Моура 37), Когут (Гаджиев 70)

Металлист 1925 уверенно разобрался с Боруссией М – представитель Бундеслиги посыпался в конце матча

Металлист 1925 продолжает подготовку к чемпионату Украины 2025/2026. Очередным соперником харьковской команды стала сборная Катара, которую возглавляет известный наставник Хулен Лопетеги. В его послужном списке – опыт работы с Реалом в 2018 году, сборной Испании и Порту.

Отчетный товарищеский матч подопечные Младена Бартуловича начали очень неудачно. После розыгрыша с центра поля и перевода на фланг, мяч в центре штрафной получил игрок сборной Катара Алмоэз Али и роскошным ударом переиграл Проценко. После пропущенного мяча харьковский клуб активизировался и имел несколько острых атак, впрочем команде часто не хватало последнего паса, чтобы вывести на удар своих атакующих игроков.

Под конец первого тайма оборона Металлиста 1925 дала еще один сбой: Мунтари получил мяч в центре штрафной площади, воспользовался несогласованными действиями защитников и точно пробил в угол ворот. Таким образом, сборная Катара реализовала оба удара в створ – 100% реализация.

Второй тайм прошел в значительно более спокойном темпе – вероятно, сказалась усталость. Как следствие, моментов было откровенно мало. В конце концов матч завершился победой сборной Катара со счетом 2:0.

"Не скажу, что это был риск": Никита Кравченко – о трансфере в Полесье и причину, по которой не сыграет с Санта-Коломой