Металлист 1925 встретился с азербайджанским Карабахом в рамках товарищеского матча. Счет и обзор встречи – на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Карабах – Металлист 1925 – 4:5

Голы: Ахундзаде, 3, 12, Кащук, 97, Аддаи, 114 (пен.) – Рашица, 11, Панченко, 24, Шабанов, 45, Гаджиев, 71, Ари Моура, 83 (пен.)

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В рамках товарищеского матча, состоявшего из четырех таймов по 30 минут, Металлист 1925 и азербайджанский Карабах устроили настоящую голевую феерию. Команды забили девять мячей на двоих.

Уже на третьей минуте Ахундзаде открыл счет, а через девять минут Рашица восстановил равновесие. Однако Карабах снова вышел вперед после второго точного удара Ахундзаде. Далее настала очередь украинцев – Панченко сравнял, а гол Шабанова вывел Металлист 1925 вперед.

Далее украинцы прибавили обороты – Гаджиев и Ари Моура забили для харьковчан четвертый и пятый мячи. Но на 97-й минуте украинец Алексей Кащук сократил отставание Карабаха. Отметим, что Кащук и Гаджиев отметились практически идентичными шедеврами издали.

На 114-й минуте азербайджанцы реализовали пенальти и сделали счет 4:5, который стал окончательным. Победа за Металлистом 1925!

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