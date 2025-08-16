Металлист 1925 обыграл Александрию (4:1) в третьем туре УПЛ. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Александрия совершенно неудачно стартовала в новом сезоне. В первых двух турах команда Кирилла Нестеренко проиграла Кудривке (1:3) и Оболони (0:1). Металлист 1925 добыл одно очко, благодаря ничейному результату с "пивоварами", а во втором туре проиграл Кривбассу (0:2).

Первый тайм между командами был достаточно ровным и скупым на моменты, кроме того, с достаточным количеством нарушений. Александрия заработала несколько штрафных ударов, но распорядилась ими плохо. Харьковчане были более настойчивыми в атаке, чем соперник, правда, попали в створ ворот лишь раз.

После перерыва Металлист 1925 улучшил владение, заиграв агрессивнее. Это пошло на пользу команде Бартуловича. На 47 минуте харьковчане открыли счет, разыграв угловой. После навеса Павлюк выиграл борьбу, сбросив мяч в зону 11-метровой отметки, Калюжный удачно пробил, оформив свой дебютный гол за Металлист 1925. Александрия до этого момента даже не попадала в створ ворот соперника.

На 76 минуте Калюжный сделал передачу на Рашицу, тот выиграл борьбу за мяч у Скорка и удвоил преимущество харьковчан. "Горожане" попытались что-то организовать в атаке, но тщетно. Неожиданно на 87 минуте Александрия организовала гол. Длинная передача от Энрике нашла Жоту, который воспользовался тем, что Варакута как-то неуверенно вышел из ворот. Стоит заметить, что это был первый удар в створ от команды Нестеренко. Харьковчане свое преимущество в два мяча восстановили благодаря Гаджиеву. Лишь пару минут понадобилось Рамику, чтобы оформить дубль в игре. И снова провал обороны Александрии сыграл на руку сопернику

В итоге финальный свисток зафиксировал победу Металлиста 1925, которая позволила подопечным Бартуловича набрать четыре балла.

