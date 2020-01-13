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Металлист 1925 распрощался с тремя игроками

13 января 22:48 357 Читати українською
Металлист 1925 распрощался с тремя игроками
Александр Жданов / фото Дениса Руденка

Металлист 1925 объявил о прекращении сотрудничества с тремя игроками.

Защитники Владислав Кравченко, Александр Жданов и нападающий Сергей Петров прекратили сотрудничество с Металлистом 1925, сообщает официальный сайт харьковского клуба.

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"Руководство ФК Металлист 1925 благодарит Владислава, Александра и Сергея за добросовестное отношение к тренировочному и игровому процессам и желает успешного продолжения профессиональной карьеры", – говорится в обращении пресс-службы клуба.

К слову, Металлист 1925 занимает седьмую строчку в Первой лиге, имея в активе 35 очков. Интересно, что у лидера – Руха – на 4 пункта больше.

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Теги
Трансферы Первая лига Александр Жданов Александр Жданов Сергей Петров Сергей Петров Металлист 1925 Металлист 1925
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