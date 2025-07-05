Поединок с азиатской сборной состоится 23 июля на тренировочных сборах в Австрии, сообщает пресс-служба Металлиста 1925. Трансляция матча будет доступна на клубном YouTube-канале.

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Катар является действующим чемпионом Азии, эта сборная занимает 55-е место в мировом рейтинге ФИФА. Наставником "бордовых" является испанский специалист Хулен Лопетеги, который ранее возглавлял Порту, Реал, Вест Хэм и национальную сборную Испании.

Стоит отметить, что в 2023 году Катар проводил товарищескую игру со сборной России. Тогда команды сыграли вничью 1:1.

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