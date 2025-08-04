Металлист 1925 потратил на возвращение в УПЛ около 6 млн евро – и это только на трансферы. Оболонь же за лето потеряла нескольких лидеров, а трансферная кампания в лучшем случае позволила не стать слабее. В предыдущем сезоне киевляне шли на вылет и с лучшим составом, однако тогда их вытащил Сергей Шищенко.

Тренер-спаситель ушел поднимать Буковину, а вместо него назначили ассистента Алексея Антоненко. Букмекеры и большинство экспертов не верит, что ему удастся удержать "пивоваров" в элите, а болельщики скептически оценивали способность прибить Металлист 1925. Слишком уж мощно выглядит заявка "желто-синих".

Впрочем, реальность неприятно поразила харьковских фанов. Команда, которая в последнем спарринге уничтожила основу Боруссии М, демонстрировала футбол уровня Второй лиги. Подопечные Младена Бартуловича до перерыва даже не могли вывести мяч на чужую половину – Оболонь постоянно накрывала прессингом, отбирала мячи и жалила контратаками.

В первые 88 минут Металлист 1925 провел всего один действительно острый момент – это Рашица на 38-й пробил с дистанции в ближнюю девятку. Марченко парировал. Кроме того, вспоминается очень неточный выстрел Калитвинцева с линии штрафной (Калюжный выполнил скидку) и такой же неточный удар Калюжного метров с 25-ти с отскока.

Оболонь же могла забивать дважды еще в первом тайме. В частности, на 12-й минуте Чех перехватил пас Мартынюка и отдал сферу Бычеку, а тот с линии штрафной вколотил в правый нижний – немного неточно! На 26-й же минуте забивать должен был Устименко, который замкнул шикарную подачу Суханова, однако Варакута спас фаворита.

После перерыва же вспоминается дальний выстрел Чеха в левую девятку – Варакута выполнил еще один классный сейв. Других моментов команды не создали. Больше "пивовары" не обостряли, работая с явным прицелом на сохранение очков. Только теперь Металлист 1925 получил свободу на чужой половине, но на финальной трети все равно ничего не происходило.

Только на 88-й минуте Чурко удалось зацепиться за отскок и ворваться в штрафную. Вячеслав убрал с пути двух защитников и пробил низом в левый нижний, однако мяч прошел в метрах от стойки. В компенсированное же время подача от Мартынюка закрутилась в ворота – Марченко перевел её над перекладиной.

Вот и все. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.