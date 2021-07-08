Бывший нападающий Миная Угечукву Огбонная может остаться в украинской Премьер-лиге.

Огбонная находится на просмотре в Металлист 1925 после разрыва соглашения с Минаем, сообщает Sportarena.

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Отметим, что харьковчане уже подписали 5 новичков в течение текущего трансферного окна: Виталия Ермакова, Дениса Шелихова, Евгения Протасова, Ростислава Русина и Максима Задераку.

Огбонная же провел 9 матчей в составе проходят, однако не отличался результативными действиями. До этого нападающий выступал за хорватский Рид, ЛАСК и другие клубы.

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