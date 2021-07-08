Металлист 1925 просматривает экс-легионера Миная
10:22 - Читати українською
Бывший нападающий Миная Угечукву Огбонная может остаться в украинской Премьер-лиге.
Огбонная находится на просмотре в Металлист 1925 после разрыва соглашения с Минаем, сообщает Sportarena.
Олимпик прекратит существование, Минай вернется в УПЛ – об этом сообщают сразу 2 источника
Отметим, что харьковчане уже подписали 5 новичков в течение текущего трансферного окна: Виталия Ермакова, Дениса Шелихова, Евгения Протасова, Ростислава Русина и Максима Задераку.
Огбонная же провел 9 матчей в составе проходят, однако не отличался результативными действиями. До этого нападающий выступал за хорватский Рид, ЛАСК и другие клубы.
Динамо завершило первый сбор эффектным камбэком против Люцерна – потенциальные новички в огне
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter