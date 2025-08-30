Лига чемпионов среди женщин, второй квалификационный раунд

Металлист 1925 Харьков (Украина) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – 0:2

Голы: Нейстад, 7, Андерсен, 38

Металлист 1925 в матче с 9 голами уступил Хаммарбю в женской Лиге чемпионов – для овертаймов не хватило минуты

В поединке за третье место турнира четырех харьковчанки уступили нидерландскому ПСВ со счетом 0:2. Соперницы открыли счет уже на 7-й минуте после точного удара Нейстад, а до перерыва удвоили преимущество. Харьковчанки так и не смогли забить хотя бы один мяч.

Победитель поединка получил возможность продолжить еврокубковый путь в Кубке Европы, а Металлист 1925 остался вне борьбы.

Ранее харьковская команда уступила шведскому Хаммарбю в результативном поединке 4:5, тогда как ПСВ потерпел разгромное поражение от Манчестер Юнайтед 0:4. Финал мини-турнира состоится 30 августа в 20:00 между Хаммарбю и Манчестер Юнайтед.

Металлист 1925 – Рух и еще два матча УПЛ. Анонс