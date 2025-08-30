Металлист 1925 проиграл ПСВ и вылетел из женской Лиги чемпионов (ВИДЕО)
Женская команда Металлиста 1925 завершила выступления в квалификации второго раунда Лиги чемпионов 2025/26. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".
Лига чемпионов среди женщин, второй квалификационный раунд
Металлист 1925 Харьков (Украина) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – 0:2
Голы: Нейстад, 7, Андерсен, 38
В поединке за третье место турнира четырех харьковчанки уступили нидерландскому ПСВ со счетом 0:2. Соперницы открыли счет уже на 7-й минуте после точного удара Нейстад, а до перерыва удвоили преимущество. Харьковчанки так и не смогли забить хотя бы один мяч.
Победитель поединка получил возможность продолжить еврокубковый путь в Кубке Европы, а Металлист 1925 остался вне борьбы.
Ранее харьковская команда уступила шведскому Хаммарбю в результативном поединке 4:5, тогда как ПСВ потерпел разгромное поражение от Манчестер Юнайтед 0:4. Финал мини-турнира состоится 30 августа в 20:00 между Хаммарбю и Манчестер Юнайтед.