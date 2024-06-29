Правый защитник Руслан Ткаченко продолжит карьеру в Металлисте 1925, сообщает официальный сайт харьковчан.

Металлист 1925 объявил о подписании экс-игрока сборной Украины

17-летний оборонец подписал с командой Виктора Скрипника контракт сроком на 3 года – до 30-го июня 2027-го.

Напомним, Ткаченко – воспитанник Металлиста 1925. После начала полномасштабной войны переехал в Польшу, где выступал за местный клуб Пясковянка Пяски. В августе 2023-го вернулся в Украину. В прошлом сезоне провел за главную команду 1 матч в Кубке Украины против Ворсклы.

Напомним, Металлист 1925 по итогам прошлого чемпионата вылетел из УПЛ и будет бороться за возвращение в элиту в Первой лиге.

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