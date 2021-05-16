"Мы никогда публично не обсуждаем судейство, не обсуждаем арбитров и не оцениваем их работу. Для этого есть компетентные органы судейского комитета. Мы концентрируемся исключительно на своей игре.

Шахтер лоббирует выход Металлиста 1925 в УПЛ – харьковчане могут стать сателлитом "горняков", – Цыганык

Отмечу только то, что в начале этой недели мы обратились в УАФ с предложением и разослали копии этого письма всем клубам, которые ведут борьбу за повышение в Премьер-лигу. Учитывая то, что чемпионат Украины уже завершен, было бы логично по аналогии с прошлым сезоном привлечь к играм лидеров ведущих арбитров и использовать систему VAR в решающих матчах.

Клубы, конечно, не могут что-то требовать, но, если в УАФ прислушиваются к нам, то от этого выиграет весь чемпионат. Наше обращение – не попытка поставить под сомнение чей-то профессионализм. Мы просто хотим, чтобы конец сезона в Первой лиге был максимально прозрачным. Чтобы в УПЛ вышли сильнейшие клубы, которые довели бы этот статус в честной борьбе своей игрой и результатом", – цитирует Неделина официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, за 5 туров до финиша Первой лиги харьковчане идут в турнирной таблице четвертыми, имея в своем активе 47 очков.

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