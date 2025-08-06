Пресс-служба албанского клуба Динамо Тирана объявила о переходе Манделлы в Металлист 1925.

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"Динамо Сити сообщает, что достиг договоренности о трансфере игрока Питера Итодо Манделы в Украину, в команду Металлист 1925.

Президент Адриан Барди и клуб благодарят нападающего за его вклад в команду в синей футболке в прошлом сезоне, где он стал одним из лидеров. Также желаем игроку удачи с новой командой!" – говорится в сообщении Динамо.

К слову, в прошлом сезоне 22-летний нигериец провел 33 матча за албанский клуб, забил 21 гол и отдал 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Манделлы в один миллион евро.