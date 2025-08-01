"Сидоров сейчас находится не в Украине. Он самовольно покинул тренировочный лагерь U-19, куда он был переведен из-за того, что отказался продлевать арендное соглашение с Колосом. У нас была договоренность с Колосом о том, что он там остается на год. У нас были согласованные бумаги от Колоса на аренду с правом выкупа. Мы не подписывали их только из-за того, что Алексей не хотел там оставаться. Насколько мне известно, Костышин также был очень заинтересован в том, чтобы Алексей остался.

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Когда у него завершилось арендное соглашение – это было 30 июня – он вернулся в U-19, потренировался несколько дней, а потом исчез. И через некоторое время мы получили информацию, что Алексей уже не в Украине. С нашей стороны мы официально отправили Алексею письмо с возможностью его возвращения до 11 августа. После этого мы будем действовать в рамках контрактных пунктов, которые у него прописаны. Они очень жесткие в одностороннем порядке, если игрок разрывает.

Пока что ждем от него ответа. Это был так же шок для нас, потому что вся команда, которая была за границей, и в полном составе вернулась, а человек, который уехал из Украины, не знаю каким путем, покинул наш клуб. У него еще 3 года контракта, я не знаю, на что он надеется.

Могу ли рассказать о жестких санкциях в отношении Сидорова? К сожалению, нет, потому что это информация между игроком и клубом. Мы не можем как-то раскрывать финансовые обязательства. Но там жесткие финансовые компенсации. Не было запросов со стороны УАФ или Министерства молодежи и спорта? Не было, потому что я даже, к сожалению, не имею информации, как Алексей покинул Украину. Этот вопрос мне кажется, надо уже рассматривать больше не в рамках того, что это футболист, а в рамках того, что это человек, который покинул Украину, ему 24.

Для нас это был такой же шок, как и для всего футбольного сообщества. При том, что мы очень много с Алексеем общались, по его семейным каким-то моментам пытались найти общий язык, предлагали помощь. Но, к сожалению, это выбор человека", – поделился Коротун в интервью Tribuna.

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